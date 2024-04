Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste

Mit dem LUS-DAX ging es am zweiten Tag der Woche abwärts.

Am Dienstag verbuchte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende Verluste in Höhe von 0,49 Prozent auf 17 792,50 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Dienstag bei 17 711,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 881,00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, den Wert von 17 995,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2024, notierte der LUS-DAX bei 16 539,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, den Wert von 15 819,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 6,26 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 633,00 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Fresenius SE (+ 4,56 Prozent auf 26,61 EUR), Beiersdorf (+ 1,10 Prozent auf 133,85 EUR), Covestro (+ 0,28 Prozent auf 50,96 EUR), Zalando (+ 0,11 Prozent auf 26,92 EUR) und RWE (-0,31 Prozent auf 31,90 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Porsche (-3,09 Prozent auf 90,26 EUR), BMW (-2,96 Prozent auf 106,45 EUR), Heidelberg Materials (-2,68 Prozent auf 95,70 EUR), BASF (-2,36 Prozent auf 50,53 EUR) und Deutsche Börse (-2,23 Prozent auf 186,30 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 638 845 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 199,665 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 3,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,50 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at