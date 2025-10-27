Beiersdorf Aktie

Index-Bewegung 27.10.2025 09:29:38

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start schwächer

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start schwächer

Der LUS-DAX gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Montag steht der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA 0,24 Prozent im Minus bei 24 266,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 254,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 24 462,00 Einheiten.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, notierte der LUS-DAX bei 23 760,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 308,00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, wurde der LUS-DAX auf 19 405,00 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 21,55 Prozent. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 18 821,00 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 1,73 Prozent auf 105,60 EUR), Infineon (+ 1,63 Prozent auf 34,04 EUR), Commerzbank (+ 0,69 Prozent auf 30,45 EUR), Porsche Automobil (+ 0,69 Prozent auf 34,92 EUR) und BMW (+ 0,67 Prozent auf 81,70 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Zalando (-1,10 Prozent auf 26,13 EUR), Deutsche Börse (-1,01 Prozent auf 226,40 EUR), Beiersdorf (-0,95 Prozent auf 94,06 EUR), MTU Aero Engines (-0,82 Prozent auf 385,90 EUR) und Heidelberg Materials (-0,60 Prozent auf 198,35 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 233 387 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 265,690 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 6,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,49 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Zur L&S-DAX-Indikation
Historische Kursdaten

07:06 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
28.10.25 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
27.10.25 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
27.10.25 Beiersdorf Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.25 Beiersdorf Kaufen DZ BANK
Aktien in diesem Artikel

Bayer 27,50 0,38% Bayer
Beiersdorf AG 92,04 -0,22% Beiersdorf AG
BMW AG 82,82 1,97% BMW AG
Commerzbank 30,95 2,11% Commerzbank
Deutsche Bank AG 29,95 1,13% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 223,70 0,13% Deutsche Börse AG
Heidelberg Materials 202,30 0,25% Heidelberg Materials
Infineon AG 34,61 1,78% Infineon AG
MTU Aero Engines AG 373,50 -1,63% MTU Aero Engines AG
Porsche Automobil Holding SE 35,63 1,80% Porsche Automobil Holding SE
SAP SE 230,40 -0,92% SAP SE
Siemens Energy AG 105,10 1,45% Siemens Energy AG
Zalando 25,73 -0,50% Zalando

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 24 253,00 0,05%

