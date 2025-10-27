Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Index-Bewegung
|
27.10.2025 09:29:38
Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start schwächer
Am Montag steht der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA 0,24 Prozent im Minus bei 24 266,50 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 254,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 24 462,00 Einheiten.
LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, notierte der LUS-DAX bei 23 760,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 308,00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, wurde der LUS-DAX auf 19 405,00 Punkte taxiert.
Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 21,55 Prozent. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 18 821,00 Zählern.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 1,73 Prozent auf 105,60 EUR), Infineon (+ 1,63 Prozent auf 34,04 EUR), Commerzbank (+ 0,69 Prozent auf 30,45 EUR), Porsche Automobil (+ 0,69 Prozent auf 34,92 EUR) und BMW (+ 0,67 Prozent auf 81,70 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Zalando (-1,10 Prozent auf 26,13 EUR), Deutsche Börse (-1,01 Prozent auf 226,40 EUR), Beiersdorf (-0,95 Prozent auf 94,06 EUR), MTU Aero Engines (-0,82 Prozent auf 385,90 EUR) und Heidelberg Materials (-0,60 Prozent auf 198,35 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 233 387 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 265,690 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder
Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 6,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,49 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Analysen zu Beiersdorf AGmehr Analysen
|07:06
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|28.10.25
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.25
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|27,50
|0,38%
|Beiersdorf AG
|92,04
|-0,22%
|BMW AG
|82,82
|1,97%
|Commerzbank
|30,95
|2,11%
|Deutsche Bank AG
|29,95
|1,13%
|Deutsche Börse AG
|223,70
|0,13%
|Heidelberg Materials
|202,30
|0,25%
|Infineon AG
|34,61
|1,78%
|MTU Aero Engines AG
|373,50
|-1,63%
|Porsche Automobil Holding SE
|35,63
|1,80%
|SAP SE
|230,40
|-0,92%
|Siemens Energy AG
|105,10
|1,45%
|Zalando
|25,73
|-0,50%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|24 253,00
|0,05%