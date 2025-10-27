Gute Stimmung in Frankfurt: DAX beginnt Montagssitzung mit Gewinnen

Beim DAX lassen sich am Morgen erneut Gewinne beobachten.

Um 09:12 Uhr steigt der DAX im XETRA-Handel um 0,10 Prozent auf 24 265,00 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,085 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,384 Prozent auf 24 332,85 Punkte an der Kurstafel, nach 24 239,89 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 265,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 24 348,59 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bewegte sich der DAX bei 23 739,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, einen Wert von 24 217,50 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, bewegte sich der DAX bei 19 463,59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 21,18 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 1,73 Prozent auf 105,60 EUR), Infineon (+ 1,63 Prozent auf 34,04 EUR), Commerzbank (+ 0,69 Prozent auf 30,45 EUR), Porsche Automobil (+ 0,69 Prozent auf 34,92 EUR) und BMW (+ 0,67 Prozent auf 81,70 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Zalando (-1,10 Prozent auf 26,13 EUR), Deutsche Börse (-1,01 Prozent auf 226,40 EUR), Beiersdorf (-0,95 Prozent auf 94,06 EUR), MTU Aero Engines (-0,82 Prozent auf 385,90 EUR) und Heidelberg Materials (-0,60 Prozent auf 198,35 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 233 387 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 265,690 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Die Bayer-Aktie präsentiert mit 6,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Porsche Automobil-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,49 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at