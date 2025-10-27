Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|
27.10.2025 11:43:23
EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG
/ Aktienrückkaufprogramm
Im Zeitraum vom 20.Oktober 2025 bis einschließlich 24.Oktober 2025, wurden insgesamt 11.031 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
27.10.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Deutschland
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2219064 27.10.2025 CET/CEST
