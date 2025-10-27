Heidelberg Materials Aktie

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

27.10.2025 11:43:23

EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm
Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

27.10.2025 / 11:43 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Im Zeitraum vom 20.Oktober 2025 bis einschließlich 24.Oktober 2025, wurden insgesamt 11.031 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

 

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl
der erworbenen Aktien		 Täglich gewichteter
Durchschnittskurs (€)		 Aggregiertes
Volumen (€)		 Handelsplatz
20.10.2025 - - - -
21.10.2025 - - - -
22.10.2025 1.040 191,9682 199.646,93 XETR
22.10.2025 51 192,0441 9.794,25 CEUX
23.10.2025 9.641 191,3166 1.844.483,34 XETR
23.10.2025 296 191,2873 56.621,04 CEUX
24.10.2025 2 193,1500 386,30 XETR
24.10.2025 1 193,1500 193,15 CEUX
Gesamt 11.031 191,3811 2.111.125,01  

 


27.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Deutschland
Internet: www.heidelbergmaterials.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2219064  27.10.2025 CET/CEST

