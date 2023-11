Schwache Performance in Frankfurt: MDAX liegt mittags im Minus

Am Mittwoch geht es im MDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,65 Prozent auf 23 884,27 Punkte nach unten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 220,643 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,387 Prozent auf 24 133,12 Punkte an der Kurstafel, nach 24 040,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 24 137,67 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 842,34 Zählern.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Plus von 0,045 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26 075,11 Punkten. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 01.08.2023, bei 28 571,23 Punkten. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 01.11.2022, bei 24 019,05 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2023 bereits um 6,25 Prozent zurück. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 29 815,39 Punkten. Bei 23 626,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Talanx (+ 1,68 Prozent auf 60,45 EUR), HENSOLDT (+ 1,43 Prozent auf 28,30 EUR), FUCHS PETROLUB SE VZ (+ 0,99 Prozent auf 38,70 EUR), TAG Immobilien (+ 0,97 Prozent auf 10,39 EUR) und EVOTEC SE (+ 0,74 Prozent auf 16,39 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen ProSiebenSat1 Media SE (-3,87 Prozent auf 5,07 EUR), WACKER CHEMIE (-3,12 Prozent auf 111,90 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,74 Prozent auf 79,50 EUR), RTL (-2,61 Prozent auf 32,10 EUR) und ENCAVIS (-2,60 Prozent auf 11,99 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 294 274 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 15,378 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

2023 weist die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Mit 11,18 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

