Schwache Performance in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Der SDAX zeigte sich am vierten Tag der Woche wenig verändert.

Der SDAX beendete den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 15 103,93 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 122,187 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0,095 Prozent stärker bei 15 146,10 Punkten, nach 15 131,79 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 15 205,99 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 15 086,75 Einheiten.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der SDAX bereits um 0,442 Prozent. Vor einem Monat, am 23.04.2024, wies der SDAX einen Wert von 14 259,71 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 23.02.2024, einen Stand von 13 765,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.05.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 596,43 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,28 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 232,95 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 230,25 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 5,18 Prozent auf 58,90 EUR), IONOS (+ 3,65 Prozent auf 26,95 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,94 Prozent auf 84,00 EUR), PNE (+ 2,62 Prozent auf 14,88 EUR) und Hypoport SE (+ 2,03 Prozent auf 321,20 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen INDUS (-4,52 Prozent auf 26,40 EUR), CompuGroup Medical SE (-4,06 Prozent auf 27,38 EUR), AUTO1 (-3,74 Prozent auf 6,50 EUR), ADTRAN (-3,56 Prozent auf 5,14 USD) und Deutsche Wohnen SE (-3,02 Prozent auf 17,98 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. 698 297 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 16,200 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Die TRATON-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die Schaeffler-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

