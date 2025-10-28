SUSS MicroTec Aktie
|28,50EUR
|-0,50EUR
|-1,72%
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Suss Microtec nach erneuter Prognosesenkung mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Die Aktien des Halbleiterzulieferers dürften dem Markt hinterherlaufen, zumal auch das Auftragsbuch dünn sei, schrieb Madeleine Jenkins am Montagabend. Es sei weiter zu früh für mehr Optimismus./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 21:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Neutral
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
36,14 €
|
Abst. Kursziel*:
-16,99%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
28,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,26%
|
Analyst Name::
Madeleine Jenkins
|
KGV*:
-
