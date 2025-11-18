SUSS MicroTec Aktie

34,76EUR -1,24EUR -3,44%
SUSS MicroTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

18.11.2025 12:43:01

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Suss Microtec mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Buy" belassen. Das deutliche Wertpotenzial der Aktie werde durch die ehrgeizigen, über den Erwartungen liegenden Ziele des Halbleiterzulieferers für 2030 untermauert, schrieb Malte Schaumann in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
33,64 € 		Abst. Kursziel*:
72,41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
34,76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
66,86%
Analyst Name::
Malte Schaumann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

