SUSS MicroTec Aktie
|34,76EUR
|-1,24EUR
|-3,44%
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Suss Microtec mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Buy" belassen. Das deutliche Wertpotenzial der Aktie werde durch die ehrgeizigen, über den Erwartungen liegenden Ziele des Halbleiterzulieferers für 2030 untermauert, schrieb Malte Schaumann in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
58,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33,64 €
|
Abst. Kursziel*:
72,41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
66,86%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)mehr Nachrichten
|
12:27
|Schwacher Handel: TecDAX am Dienstagmittag leichter (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
11:49
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Suss Microtec auf 'Buy' - Ziel 39 Euro (dpa-AFX)
|
11:04
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Suss Microtec auf 'Buy' - Ziel 42 Euro (dpa-AFX)
|
17.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX fällt letztendlich (finanzen.at)
|
17.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
17.11.25
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX klettert (finanzen.at)
|
17.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der TecDAX nachmittags (finanzen.at)