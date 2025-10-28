SUSS MicroTec Aktie
|28,50EUR
|-0,50EUR
|-1,72%
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec nach der erneuten Prognosesenkung von 41 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Profitabilität des Halbleiterzulieferers habe im dritten Quartal enorm geschwächelt und selbst die geringsten Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Michael Kuhn in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
36,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
27,78 €
|
Abst. Kursziel*:
29,59%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
28,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,32%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)mehr Nachrichten
|
09:29
|Freundlicher Handel: TecDAX startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
08:21
|ROUNDUP: Suss senkt Ausblick nach enttäuschendem Quartal - Aktie fällt tief (dpa-AFX)
|
08:13
|AKTIE IM FOKUS: Suss erschreckt die Anleger mit entäuschendem Margentrend (dpa-AFX)
|
27.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Suss Microtec nach gesenkten Zielen auf 'Hold' (dpa-AFX)
|
27.10.25