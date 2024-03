Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag mit Abgaben

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,23 Prozent leichter bei 3 477,05 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 528,067 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,031 Prozent höher bei 3 486,09 Punkten, nach 3 485,02 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 462,41 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 3 489,00 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 1,20 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 08.02.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3 403,34 Punkten. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 08.12.2023, bei 3 251,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.03.2023, wurde der TecDAX mit 3 266,30 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,59 Prozent nach oben. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 187,26 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit SMA Solar (+ 2,02 Prozent auf 58,20 EUR), ADTRAN (+ 1,77 Prozent auf 6,31 USD), Carl Zeiss Meditec (+ 1,46 Prozent auf 118,20 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,52 Prozent auf 57,80 EUR) und Nordex (+ 0,46 Prozent auf 12,03 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Nagarro SE (-4,82 Prozent auf 77,95 EUR), AIXTRON SE (-2,15 Prozent auf 26,90 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,90 Prozent auf 17,80 EUR), Kontron (-1,19 Prozent auf 21,50 EUR) und Deutsche Telekom (-1,13 Prozent auf 21,83 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 424 293 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 204,591 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,75 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at