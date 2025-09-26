Siemens Healthineers Aktie
|45,29EUR
|0,44EUR
|0,98%
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Die Bayern hätten die aktuellen Herausforderungen gut im Griff, schrieb Sam England nach dem dritten Tag der Berenberg-Konferenz am Mittwoch./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 15:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
57,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
44,61 €
|
Abst. Kursziel*:
27,78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
45,29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,86%
|
Analyst Name::
Sam England
|
KGV*:
-
