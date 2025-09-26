Siemens Healthineers Aktie

45,29EUR 0,44EUR 0,98%
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

26.09.2025 13:37:39

Siemens Healthineers Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Die Bayern hätten die aktuellen Herausforderungen gut im Griff, schrieb Sam England nach dem dritten Tag der Berenberg-Konferenz am Mittwoch./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 15:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
44,61 € 		Abst. Kursziel*:
27,78%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
45,29 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,86%
Analyst Name::
Sam England 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

