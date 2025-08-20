Siemens Healthineers Aktie

47,30EUR -0,10EUR -0,21%
Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

20.08.2025 06:17:50

Siemens Healthineers Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Neutral" belassen. Graham Doyle passte sein Bewertungsmodell in seiner Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung an die Resultate des dritten Geschäftsquartals an. Die Markterwartungen an die bereinigten operativen Ergebnisse bis 2029 hält er für bis zu 6 Prozent zu hoch. Die Aktienbewertung passe aber in etwa./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 15:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Neutral
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
47,42 € 		Abst. Kursziel*:
5,44%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
47,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,71%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

