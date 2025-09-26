Siemens Healthineers Aktie
|44,74EUR
|-0,11EUR
|-0,25%
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebniserwartungen an das neue Geschäftsjahr 2026 erschienen einen Tick zu hoch, schrieb David Adlington in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal 2025 am 5. November. Die fundamentale Lage beim Medizintechnikkonzern werde aber momentan durch die Diskussionen über einen Verkauf des Anteils der Mutter Siemens und mögliche höhere Abgaben auf US-Importe bestimmter Medizinprodukte dominiert./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 20:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
61,30 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
44,61 €
|
Abst. Kursziel*:
37,42%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
44,74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,01%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Analysen zu Siemens Healthineers AGmehr Analysen
|07:06
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Healthineers AG
|44,55
|-0,67%
