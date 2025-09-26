Siemens Healthineers Aktie

44,74EUR
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

26.09.2025 07:06:05

Siemens Healthineers Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebniserwartungen an das neue Geschäftsjahr 2026 erschienen einen Tick zu hoch, schrieb David Adlington in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal 2025 am 5. November. Die fundamentale Lage beim Medizintechnikkonzern werde aber momentan durch die Diskussionen über einen Verkauf des Anteils der Mutter Siemens und mögliche höhere Abgaben auf US-Importe bestimmter Medizinprodukte dominiert./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 20:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
61,30 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
44,61 € 		Abst. Kursziel*:
37,42%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
44,74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,01%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens Healthineers AGmehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Healthineers AGmehr Analysen

