Siemens Healthineers Aktie

47,53EUR 0,71EUR 1,52%
Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
03.10.2025 16:32:36

Siemens Healthineers Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat Siemens Healthineers auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern gehöre ebenso wie Amadeus IT, Assa Abloy, Gjensidige, Heineken, Pandora und Tenaris zu den europäischen Unternehmen, die mit Blick auf die anlaufende Berichtssaison positiv überraschen könnten, schrieben die Experten des US-Analysehauses in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Zu Siemens Healthineers betonte Julien Dormois, das Unternehmen erscheine gut positioniert, um die Konsensschätzungen für das Jahr zu erreichen. Drei überraschend gut ausgefallene Quartale in Folge und der angehobene Ausblick ebneten den Weg für ein starkes Schlussquartal. Dagegen halten die Analysten bei Beiersdorf, SKF und Solvay Enttäuschungen für möglich./gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 10:00 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
47,07 € 		Abst. Kursziel*:
27,47%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
47,53 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,24%
Analyst Name::
Julien Dormois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens Healthineers AGmehr Nachrichten