Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Abgaben

Der TecDAX tendierte im XETRA-Handel letztendlich um 0,57 Prozent schwächer bei 2 895,17 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 428,243 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,304 Prozent auf 2 902,83 Punkte an der Kurstafel, nach 2 911,69 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 2 893,11 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 2 945,00 Einheiten.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 1,71 Prozent abwärts. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 19.09.2023, bei 3 020,02 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.07.2023, bei 3 224,93 Punkten. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 19.10.2022, mit 2 718,92 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2023 fiel der Index bereits um 0,393 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 350,46 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 893,11 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell SAP SE (+ 5,07 Prozent auf 127,28 EUR), AIXTRON SE (+ 2,54 Prozent auf 29,11 EUR), Sartorius vz (+ 1,30 Prozent auf 257,50 EUR), Nemetschek SE (+ 1,04 Prozent auf 64,08 EUR) und Nagarro SE (+ 1,01 Prozent auf 70,00 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil HENSOLDT (-5,89 Prozent auf 27,48 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,71 Prozent auf 35,81 EUR), Infineon (-3,39 Prozent auf 30,07 EUR), MorphoSys (-2,94 Prozent auf 25,41 EUR) und Siemens Healthineers (-2,73 Prozent auf 46,03 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6 596 339 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 144,247 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

2023 präsentiert die United Internet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. In puncto Dividendenrendite ist die Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,63 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

