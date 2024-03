Schwache Performance in London: So performt der FTSE 100 am Mittag

Das macht das Börsenbarometer in London am zweiten Tag der Woche.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,04 Prozent tiefer bei 7 914,58 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,508 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 917,57 Punkte an der Kurstafel, nach 7 917,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 892,08 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7 920,74 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 26.02.2024, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7 684,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 7 697,51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, bei 7 405,45 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 2,50 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7 961,43 Punkten. 7 404,08 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Ocado Group (+ 7,11 Prozent auf 4,85 GBP), Smiths (+ 4,26 Prozent auf 17,25 GBP), Kingfisher (+ 2,88 Prozent auf 2,47 GBP), Standard Chartered (+ 2,10 Prozent auf 6,90 GBP) und Marks Spencer (+ 1,69 Prozent auf 2,58 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Auto Trader Group (-4,28 Prozent auf 7,10 GBP), Croda International (-1,62 Prozent auf 48,60 GBP), Fresnillo (-1,57 Prozent auf 4,45 GBP), Experian (-1,57 Prozent auf 34,47 GBP) und Beazley (-1,39 Prozent auf 6,73 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 23 004 650 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie hat im FTSE 100 mit 196,996 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,43 zu Buche schlagen. Die Vodafone Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,59 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at