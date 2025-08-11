Intuit Aktie
WKN: 886053 / ISIN: US4612021034
11.08.2025 22:35:42
Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich schwächer
Zum Handelsschluss fiel der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,36 Prozent auf 23 526,63 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,075 Prozent höher bei 23 629,01 Punkten in den Handel, nach 23 611,27 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 23 698,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 484,25 Punkten lag.
NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf
Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 11.07.2025, bei 22 780,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 20 061,45 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, einen Stand von 18 513,10 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 12,16 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 23 698,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 542,20 Punkte.
Die Tops und Flops im NASDAQ 100
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Electronic Arts (+ 5,05 Prozent auf 176,11 USD), Micron Technology (+ 4,06 Prozent auf 123,72 USD), Intel (+ 3,51 Prozent auf 20,65 USD), Tesla (+ 2,85 Prozent auf 339,03 USD) und Lucid (+ 2,82 Prozent auf 2,19 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Intuit (-5,73 Prozent auf 706,09 USD), Atlassian (-5,22 Prozent auf 159,28 USD), Workday A (-3,77 Prozent auf 213,69 USD), Diamondback Energy (-3,65 Prozent auf 136,84 USD) und Align Technology (-3,62 Prozent auf 134,82 USD).
Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 37 516 460 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,823 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder
2025 präsentiert die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
