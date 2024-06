Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsstart zurück

Am Montag geht es im NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ um 0,05 Prozent auf 17 679,40 Punkte abwärts. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,048 Prozent auf 17 697,30 Punkte an der Kurstafel, nach 17 688,88 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 17 636,36 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 17 715,11 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Vor einem Monat, am 17.05.2024, wies der NASDAQ Composite 16 685,97 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, stand der NASDAQ Composite bei 15 973,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 13 689,57 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 19,73 Prozent zu. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 741,80 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Arundel (+ 33,33 Prozent auf 0,20 CHF), Nortech Systems (+ 9,60 Prozent auf 11,87 USD), Dixie Group (+ 5,50 Prozent auf 0,90 USD), Autodesk (+ 4,89 Prozent auf 236,92 USD) und Forward Air (+ 3,69 Prozent auf 21,65 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Ebix (-54,69 Prozent auf 0,15 USD), Trend Micro (-6,08 Prozent auf 6 567,00 JPY), Sangamo Therapeutics (-6,02 Prozent auf 0,47 USD), Allscripts Healthcare Solutions (-5,66 Prozent auf 8,50 USD) und MicroStrategy (-4,45 Prozent auf 1 429,00 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10 551 828 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,075 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Im NASDAQ Composite präsentiert die Bed Bath Beyond-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 18,87 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

