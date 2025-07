Handel in New York: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im Dow Jones

Der Dow Jones performte am Abend positiv.

Zum Handelsschluss notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,91 Prozent fester bei 44 494,94 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 17,067 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,168 Prozent auf 44 020,66 Punkte an der Kurstafel, nach 44 094,77 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 44 013,54 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 44 604,15 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, wurde der Dow Jones auf 42 270,07 Punkte taxiert. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 01.04.2025, den Wert von 41 989,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.07.2024, lag der Dow Jones noch bei 39 169,52 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 4,96 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 45 054,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit UnitedHealth (+ 4,54 Prozent auf 326,14 USD), Amgen (+ 4,05 Prozent auf 290,52 USD), Sherwin-Williams (+ 3,48 Prozent auf 355,30 USD), Merck (+ 3,35 Prozent auf 81,81 USD) und Nike (+ 3,34 Prozent auf 73,41 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-2,97 Prozent auf 153,30 USD), IBM (-1,21 Prozent auf 291,20 USD), Microsoft (-1,08 Prozent auf 492,05 USD), Walt Disney (-0,42 Prozent auf 123,49 USD) und Cisco (-0,40 Prozent auf 69,10 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 47 155 117 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,273 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Merck-Aktie präsentiert mit 8,90 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,32 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at