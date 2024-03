Schwache Performance in Paris: CAC 40 zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Am Mittwoch tendierte der CAC 40 via Euronext zum Handelsende 0,48 Prozent leichter bei 8 161,41 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,562 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,626 Prozent auf 8 149,71 Punkte an der Kurstafel, nach 8 201,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 125,65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8 168,23 Punkten.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 0,178 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.02.2024, wies der CAC 40 einen Stand von 7 795,22 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.12.2023, wies der CAC 40 einen Stand von 7 583,43 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2023, notierte der CAC 40 bei 7 013,14 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 8,37 Prozent nach oben. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 218,07 Punkten. Bei 7 281,10 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im CAC 40

Die stärksten Aktien im CAC 40 sind derzeit Airbus SE (ex EADS) (+ 1,91 Prozent auf 168,02 EUR), BNP Paribas (+ 1,15 Prozent auf 61,91 EUR), Stellantis (+ 0,52 Prozent auf 26,65 EUR), Sanofi (+ 0,13 Prozent auf 87,52 EUR) und ArcelorMittal (-0,20 Prozent auf 24,33 EUR). Schwächer notieren im CAC 40 derweil Kering (-11,16 Prozent auf 377,00 EUR), TotalEnergies (-2,44 Prozent auf 63,25 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-1,74 Prozent auf 835,35 EUR), Alstom (-1,05 Prozent auf 12,79 EUR) und STMicroelectronics (-0,67 Prozent auf 39,87 EUR).

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der BNP Paribas-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 194 148 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 428,077 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,41 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

