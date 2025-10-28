Kering Aktie
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
|Kering-Anlage unter der Lupe
|
28.10.2025 10:03:43
CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kering von vor 5 Jahren angefallen
Am 28.10.2020 wurde das Kering-Papier via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 521,60 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 EUR in die Kering-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,192 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 62,86 EUR, da sich der Wert eines Kering-Papiers am 27.10.2025 auf 327,90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37,14 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Kering belief sich zuletzt auf 40,20 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Kering
Analysen zu Kering
|24.10.25
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Kering Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Kering
|311,30
|-1,42%
