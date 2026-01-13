Stellantis Aktie

CAC 40 im Blick 13.01.2026 12:26:50

Schwache Performance in Paris: So performt der CAC 40 mittags

Schwache Performance in Paris: So performt der CAC 40 mittags

Der CAC 40 gibt sich derzeit schwächer.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,51 Prozent tiefer bei 8 315,76 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,537 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,143 Prozent auf 8 346,81 Punkte an der Kurstafel, nach 8 358,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 308,67 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 347,70 Zählern.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Wert von 8 068,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.10.2025, lag der CAC 40 bei 7 934,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, lag der CAC 40 bei 7 408,64 Punkten.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 110 806 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 321,894 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,17 erwartet. Die Carrefour-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,88 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

