Carrefour Aktie
|16,13EUR
|0,24EUR
|1,48%
WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172
Carrefour Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carrefour auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Richard Trainor analysierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie aktuelle Branchendaten zur Absatzentwicklung im August respektive für Juli in den USA und Brasilien. Der Anstieg der Lebensmittelpreise sei vorerst weitgehend Geschichte; die Preise seien in den meisten Märkten weitgehed stabil geblieben, so der Experte. Die Nachfrage habe sich indessen durchwachsen entwickelt, mit Druck in den Niederlanden, Belgien und den USA. Gleichzeitig habe das Wachstum in Portugal und Polen nachgelassen und eine Erholung dort dürfte erst später im Jahr erfolgen. Alles in allem erhole sich der Lebensmitteleinzelhandel weiterhin nur schrittweise./mis/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 20:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carrefour S.A. Market-Perform
|
Unternehmen:
Carrefour S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
15,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
16,08 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,72%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
16,13 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,01%
|
Analyst Name::
Richard Trainor
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Carrefour S.A.
Analysen zu Carrefour S.A.
Aktien in diesem Artikel
|Carrefour S.A.
|16,13
|1,48%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:27
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:19
|Carrefour Market-Perform
|Bernstein Research
|11:47
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|11:46
|AB InBev Buy
|UBS AG
|11:37
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:33
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:28
|Enel Buy
|UBS AG
|11:22
|ING Group Buy
|UBS AG
|11:19
|Shell Neutral
|UBS AG
|11:17
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|10:56
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|10:50
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|10:43
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|10:38
|SAP Neutral
|UBS AG
|10:34
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|10:33
|GEA Hold
|Warburg Research
|10:30
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|10:29
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|09:59
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|09:58
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|09:33
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|09:26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|09:25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|08:57
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08:53
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08:53
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:52
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|08:51
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|08:50
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|08:30
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:27
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08:18
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:14
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:13
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|08:09
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:52
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.