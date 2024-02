Schwache Performance in Zürich: SPI zum Handelsstart mit Abgaben

Der SPI notiert am Mittwoch trotz positivem Vortag im Minus.

Der SPI verliert im SIX-Handel um 09:09 Uhr 0,40 Prozent auf 14 837,65 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,008 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,347 Prozent tiefer bei 14 846,01 Punkten in den Mittwochshandel, nach 14 897,74 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 14 846,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14 837,65 Punkten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,299 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, betrug der SPI-Kurs 14 571,23 Punkte. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, stand der SPI noch bei 13 616,23 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, stand der SPI noch bei 14 490,30 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,84 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 14 931,98 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 455,60 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit ObsEva (+ 6,16 Prozent auf 0,07 CHF), Addex Therapeutics (+ 3,36 Prozent auf 0,08 CHF), ONE swiss bank (+ 2,56 Prozent auf 3,20 CHF), ASMALLWORLD (+ 1,96 Prozent auf 1,56 CHF) und HOCHDORF (+ 1,59 Prozent auf 12,80 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Evolva (-7,06 Prozent auf 0,63 CHF), Meyer Burger (-5,54 Prozent auf 0,13 CHF), Novartis (-4,50 Prozent auf 88,42 CHF), Kudelski (-3,28 Prozent auf 1,18 CHF) und Relief Therapeutics (-3,01 Prozent auf 1,61 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 3 450 483 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SPI mit 275,319 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Die Orascom Development-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Im Index weist die mobilezone-Aktie mit 7,33 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at