Schwacher Handel: ATX fällt zum Start des Mittwochshandels

Der ATX verliert am Mittwochmorgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 09:11 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,23 Prozent leichter bei 3 674,92 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 118,528 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,016 Prozent leichter bei 3 682,67 Punkten, nach 3 683,25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 3 683,02 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 670,75 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 0,837 Prozent nach unten. Der ATX lag vor einem Monat, am 17.06.2024, bei 3 559,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.04.2024, wurde der ATX mit 3 507,97 Punkten berechnet. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 17.07.2023, mit 3 156,30 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 7,71 Prozent aufwärts. Bei 3 777,78 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 305,62 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Österreichische Post (+ 0,49 Prozent auf 30,50 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,38 Prozent auf 26,70 EUR), Raiffeisen (+ 0,35 Prozent auf 17,34 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,28 Prozent auf 35,80 EUR) und CA Immobilien (+ 0,13 Prozent auf 30,94 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen DO (-0,83 Prozent auf 167,60 EUR), AT S (AT&S) (-0,78 Prozent auf 20,42 EUR), Lenzing (-0,77 Prozent auf 32,35 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,74 Prozent auf 108,00 EUR) und voestalpine (-0,49 Prozent auf 24,18 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 7 448 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 26,091 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 10,82 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at