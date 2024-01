Schwacher Handel: ATX Prime sackt nachmittags ab

Am Montag gibt der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse um 0,31 Prozent auf 1 717,39 Punkte nach. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,009 Prozent auf 1 722,58 Punkte an der Kurstafel, nach 1 722,73 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 709,38 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 723,37 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 08.12.2023, wies der ATX Prime einen Stand von 1 666,80 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, lag der ATX Prime bei 1 573,51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, lag der ATX Prime bei 1 639,59 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AMAG (+ 3,11 Prozent auf 29,80 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,37 Prozent auf 9,52 EUR), Vienna Insurance (+ 2,07 Prozent auf 27,10 EUR), Semperit (+ 1,18 Prozent auf 15,48 EUR) und Andritz (+ 1,12 Prozent auf 54,10 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen OMV (-4,01 Prozent auf 38,78 EUR), IMMOFINANZ (-2,81 Prozent auf 20,75 EUR), UBM Development (-1,75 Prozent auf 22,50 EUR), Frequentis (-1,46 Prozent auf 27,00 EUR) und Lenzing (-1,29 Prozent auf 34,40 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime weist die IMMOFINANZ-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 437 288 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 29,617 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,27 zu Buche schlagen. Die BAWAG-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

