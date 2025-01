Schwacher Handel: Dow Jones fällt letztendlich

Der Dow Jones zeigte sich am ersten Tag der Woche wenig verändert.

Letztendlich ging der Dow Jones nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 42 706,56 Punkten aus dem Handel. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,196 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,553 Prozent auf 42 495,76 Punkte an der Kurstafel, nach 42 732,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 43 115,31 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 42 611,16 Zählern.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 06.12.2024, bei 44 642,52 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42 352,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, einen Wert von 37 466,11 Punkten auf.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 3,43 Prozent auf 149,43 USD), Amazon (+ 1,53 Prozent auf 227,61 USD), Microsoft (+ 1,06 Prozent auf 427,85 USD), Walmart (+ 0,72 Prozent auf 91,43 USD) und Apple (+ 0,67 Prozent auf 245,00 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Procter Gamble (-2,74 Prozent auf 160,60 USD), Honeywell (-2,11 Prozent auf 221,74 USD), Nike (-1,79 Prozent auf 72,00 USD), Verizon (-1,61 Prozent auf 39,61 USD) und Coca-Cola (-1,52 Prozent auf 60,81 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 63 807 696 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3,559 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,51 zu Buche schlagen. Mit 6,80 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at