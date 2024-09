Schwacher Handel: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsende

Der Euro STOXX 50 zeigte sich zum Handelsende in Rot.

Schlussendlich notierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,61 Prozent schwächer bei 4 749,61 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 4,037 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,019 Prozent fester bei 4 779,55 Punkten, nach 4 778,66 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 803,37 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 736,89 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 675,28 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 016,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 237,19 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 5,25 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Enel (+ 0,75 Prozent auf 7,08 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 0,48 Prozent auf 130,46 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,31 Prozent auf 39,12 EUR), SAP SE (-0,02 Prozent auf 192,54 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,06 Prozent auf 482,00 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil BMW (-11,15 Prozent auf 68,98 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,88 Prozent auf 55,40 EUR), Bayer (-3,71 Prozent auf 27,62 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,38 Prozent auf 88,66 EUR) und Stellantis (-2,84 Prozent auf 13,66 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 553 320 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 307,819 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,22 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at