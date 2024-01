Schwacher Handel in Frankfurt: DAX liegt zum Start im Minus

Der DAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Mittwochmorgen in die Verlustzone.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,03 Prozent leichter bei 16 683,59 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,677 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,088 Prozent auf 16 703,12 Punkte an der Kurstafel, nach 16 688,36 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 16 680,88 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 16 706,10 Einheiten.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 0,392 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, bei 16 759,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.10.2023, wies der DAX einen Stand von 15 423,52 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.01.2023, wurde der DAX auf 14 774,60 Punkte taxiert.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Heidelberg Materials (+ 1,37 Prozent auf 84,48 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,10 Prozent auf 27,50 EUR), Daimler Truck (+ 0,79) Prozent auf 33,00 EUR), Rheinmetall (+ 0,79 Prozent auf 307,50 EUR) und adidas (+ 0,73 Prozent auf 179,40 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Bayer (-2,33 Prozent auf 34,77 EUR), QIAGEN (-1,92 Prozent auf 40,89 EUR), Commerzbank (-1,32 Prozent auf 11,59 EUR), Covestro (-1,21 Prozent auf 50,68 EUR) und RWE (-0,85 Prozent auf 40,82 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 899 188 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 162,331 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den DAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,83 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at