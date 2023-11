Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX liegt schlussendlich im Minus

Schlussendlich hielten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Mittwoch schloss der SDAX nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 12 728,50 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 103,896 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,370 Prozent auf 12 684,32 Punkte an der Kurstafel, nach 12 731,38 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 12 807,57 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12 665,18 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der SDAX bereits um 2,04 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bei 12 678,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.08.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 345,85 Punkten auf. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 08.11.2022, mit 11 935,74 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 5,33 Prozent nach oben. Bei 13 880,68 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 973,73 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 20,04 Prozent auf 20,55 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 5,30 Prozent auf 38,92 EUR), secunet Security Networks (+ 4,75 Prozent auf 141,00 EUR), Ceconomy St (+ 2,93 Prozent auf 1,86 EUR) und Kontron (+ 2,87 Prozent auf 21,50 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil pbb (-10,74 Prozent auf 5,86 EUR), Aroundtown SA (-5,23 Prozent auf 2,07 EUR), Fielmann (-4,00 Prozent auf 39,84 EUR), CompuGroup Medical SE (-3,99 Prozent auf 35,12 EUR) und AUTO1 (-2,73 Prozent auf 6,20 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 804 674 Aktien gehandelt. Mit 9,475 Mrd. Euro macht die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die pbb-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,33 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at