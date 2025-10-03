AUTO1 Aktie
JPMorgan sieht Dynamik bei AUTO1 - Kursziel auf 40 Euro angehoben - Aktie in Grün
Analyst Marcus Diebel drückte den Papieren des Gebrauchtwagenhändlers AUTO1 am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" aus. Diebel geht davon aus, dass die Dynamik im dritten Quartal weiter angezogen hat, und hält eine Aufstockung der Jahresziele für möglich. Er erinnerte noch einmal an sein optimales Szenario, in dem er auch 60 Euro für die Aktien für erreichbar hält.
Via XETRA geht es für die AUTO1-Aktie zeitweise 2,80 Prozent nach oben auf 30,80 Euro.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 19:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BST
