Analystenmeinung 03.10.2025 09:34:39

JPMorgan sieht Dynamik bei AUTO1 - Kursziel auf 40 Euro angehoben - Aktie in Grün

JPMorgan sieht Dynamik bei AUTO1 - Kursziel auf 40 Euro angehoben - Aktie in Grün

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AUTO1 von 35 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.

Analyst Marcus Diebel drückte den Papieren des Gebrauchtwagenhändlers AUTO1 am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" aus. Diebel geht davon aus, dass die Dynamik im dritten Quartal weiter angezogen hat, und hält eine Aufstockung der Jahresziele für möglich. Er erinnerte noch einmal an sein optimales Szenario, in dem er auch 60 Euro für die Aktien für erreichbar hält.

Via XETRA geht es für die AUTO1-Aktie zeitweise 2,80 Prozent nach oben auf 30,80 Euro.

/rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 19:48 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

