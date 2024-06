Schwacher Handel in New York: Dow Jones notiert im Minus

Am Dienstag halten sich die Anleger in New York zurück.

Am Dienstag verbucht der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE ein Minus in Höhe von 0,17 Prozent auf 38 507,01 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 13,169 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,360 Prozent auf 38 709,99 Punkte an der Kurstafel, nach 38 571,03 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 38 680,00 Punkte, das Tagestief hingegen 38 397,82 Zähler.

Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, bei 38 675,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.03.2024, stand der Dow Jones bei 38 989,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 33 762,76 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 2,10 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 40 077,40 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Honeywell (+ 1,41 Prozent auf 205,32 USD), UnitedHealth (+ 1,15 Prozent auf 503,18 USD), Coca-Cola (+ 0,86 Prozent auf 63,47 USD), Procter Gamble (+ 0,82 Prozent auf 166,00 USD) und Walmart (+ 0,68 Prozent auf 66,27 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen 3M (-2,04 Prozent auf 97,72 USD), Salesforce (-1,61 Prozent auf 232,80 USD), Caterpillar (-1,59 Prozent auf 326,09 USD), Dow (-1,44 Prozent auf 55,26 USD) und JPMorgan Chase (-1,41 Prozent auf 198,97 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 5 501 807 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,831 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,94 erwartet. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at