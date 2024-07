Schwacher Handel in New York: Dow Jones verbucht Verluste

Am Mittwoch sinkt der Dow Jones um 18:01 Uhr via NYSE um 0,81 Prozent auf 40 029,18 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 14,123 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,212 Prozent auf 40 443,73 Punkte an der Kurstafel, nach 40 358,09 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 39 947,38 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 40 258,44 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der Dow Jones bereits um 0,953 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 24.06.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 39 411,21 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 24.04.2024, bei 38 460,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 35 411,24 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 6,14 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 41 376,00 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 37 122,95 Zählern.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Johnson Johnson (+ 1,89 Prozent auf 155,23 USD), Verizon (+ 1,56 Prozent auf 39,50 USD), Merck (+ 0,83 Prozent auf 125,41 USD), Cisco (+ 0,70 Prozent auf 46,69 USD) und UnitedHealth (+ 0,55 Prozent auf 557,75 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Visa (-4,04 Prozent auf 254,10 USD), Microsoft (-3,10 Prozent auf 431,06 USD), Apple (-2,86 Prozent auf 218,57 USD), Amazon (-2,17 Prozent auf 182,37 USD) und Intel (-2,15 Prozent auf 32,24 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 5 764 762 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,167 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

2024 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,90 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

