Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 legt am Dienstagnachmittag den Rückwärtsgang ein

Am Dienstag geht es im NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,26 Prozent auf 18 052,82 Punkte abwärts. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,490 Prozent auf 18 188,87 Punkte an der Kurstafel, nach 18 100,19 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 17 973,07 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 210,02 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, wies der NASDAQ 100 18 018,45 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 16 678,70 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 13 062,60 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 9,12 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 18 464,70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 249,19 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Enphase Energy (+ 4,72 Prozent auf 120,68 USD), Moderna (+ 4,71 Prozent auf 110,04 USD), Palo Alto Networks (+ 3,97 Prozent auf 279,23 USD), Cisco (+ 3,90 Prozent auf 50,12 USD) und Lucid (+ 3,60 Prozent auf 2,74 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Paccar (-3,35 Prozent auf 118,40 USD), NVIDIA (-2,91 Prozent auf 846,00 USD), Constellation Energy (-2,61 Prozent auf 186,97 USD), Old Dominion Freight Line (-2,40 Prozent auf 219,29 USD) und Fiserv (-1,78 Prozent auf 155,04 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die Tesla-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 10 010 897 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,913 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Mit 7,96 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at