Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich leichter

Der NASDAQ 100 zeigte sich am fünften Tag der Woche mit negativem Vorzeichen.

Zum Handelsschluss sank der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,43 Prozent auf 21 626,39 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,529 Prozent höher bei 21 834,49 Punkten, nach 21 719,69 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 21 902,99 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21 552,80 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 0,719 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.05.2025, stand der NASDAQ 100 bei 21 367,37 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 20.03.2025, den Stand von 19 677,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.06.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 19 752,30 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 3,10 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 22 222,61 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 542,20 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit PayPal (+ 3,11 Prozent auf 60,98 EUR), Mondelez (+ 2,95 Prozent auf 68,31 USD), Charter A (+ 2,37 Prozent auf 386,37 USD), Apple (+ 2,25 Prozent auf 201,00 USD) und O Reilly Automotive (+ 1,55 Prozent auf 89,69 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen AppLovin A (-5,71 Prozent auf 324,70 USD), Cognizant (-4,64 Prozent auf 75,47 USD), Alphabet A (ex Google) (-3,85 Prozent auf 166,64 USD), Alphabet C (ex Google) (-3,59 Prozent auf 167,73 USD) und Atlassian (-3,37 Prozent auf 189,53 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 83 946 465 Aktien gehandelt. Mit 3,101 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Im NASDAQ 100 weist die JDcom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,24 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at