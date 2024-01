Schwacher Handel in Paris: CAC 40 gibt nach

Das macht das Börsenbarometer in Paris nachmittags.

Um 15:42 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,70 Prozent schwächer bei 7 398,70 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,303 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,701 Prozent auf 7 398,40 Punkte an der Kurstafel, nach 7 450,63 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 7 350,30 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 404,48 Punkten erreichte.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 2,36 Prozent. Vor einem Monat, am 05.12.2023, lag der CAC 40 noch bei 7 386,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.10.2023, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 6 998,25 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 05.01.2023, einen Wert von 6 761,50 Punkten auf.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die STMicroelectronics-Aktie. 7 280 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 347,290 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick

Die Renault-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die BNP Paribas-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,52 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at