Index im Fokus 05.12.2025 17:58:48

Freundlicher Handel in Zürich: SPI legt schlussendlich zu

Freundlicher Handel in Zürich: SPI legt schlussendlich zu

So performte der SPI am fünften Tag der Woche letztendlich.

Der SPI verbuchte im SIX-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 0,21 Prozent auf 17 777,13 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,257 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,094 Prozent auf 17 723,70 Punkte an der Kurstafel, nach 17 740,41 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Freitag bei 17 811,22 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 716,61 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der SPI bereits um 0,965 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, wies der SPI einen Wert von 17 084,84 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, wurde der SPI auf 17 113,20 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, lag der SPI-Kurs bei 15 701,66 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 14,55 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 17 811,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im SPI aktuell

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit SHL Telemedicine (+ 20,00 Prozent auf 1,20 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 11,11 Prozent auf 0,16 CHF), Curatis (+ 5,46 Prozent auf 12,55 CHF), Idorsia (+ 4,33 Prozent auf 3,74 CHF) und UBS (+ 4,09 Prozent auf 32,57 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil GAM (-9,09 Prozent auf 0,15 CHF), Evolva (-6,90 Prozent auf 0,78 CHF), Swiss Re (-6,53 Prozent auf 129,45 CHF), Villars SA (-4,17 Prozent auf 575,00 CHF) und Xlife Sciences (-3,43 Prozent auf 22,50 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 12 401 020 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 275,619 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Im SPI präsentiert die Relief Therapeutics-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OC Oerlikon-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,04 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien
Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

05.12.25 Swiss Re Underweight Barclays Capital
05.12.25 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
05.12.25 Swiss Re Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.12.25 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
05.12.25 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Curatis AG 12,55 5,46% Curatis AG
Evolva Holding AG 0,81 -3,79% Evolva Holding AG
GAM AG 0,15 -3,97% GAM AG
Idorsia AG 3,94 5,07% Idorsia AG
Leclanche (Leclanché SA) 0,15 4,68% Leclanche (Leclanché SA)
OC Oerlikon Corporation AG 3,37 -0,06% OC Oerlikon Corporation AG
Relief Therapeutics Holding AG 2,83 -2,42% Relief Therapeutics Holding AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 342,60 -0,64% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,20 20,00% SHL Telemedicine
Swiss Re AG 139,25 -6,36% Swiss Re AG
UBS 34,65 3,22% UBS
Villars SA 575,00 -4,17% Villars SA
Xlife Sciences AG 22,50 -3,43% Xlife Sciences AG

Indizes in diesem Artikel

SPI 17 777,13 0,21%

