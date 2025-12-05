HSBC Holdings Aktie
Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus
Letztendlich schloss der STOXX 50 nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 4 815,28 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,118 Prozent auf 4 825,76 Punkte an der Kurstafel, nach 4 820,08 Punkten am Vortag.
Bei 4 837,88 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 815,17 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,444 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 05.11.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4 771,97 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, bei 4 546,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 402,98 Punkten gehandelt.
Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 10,98 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 897,91 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 921,71 Punkte.
STOXX 50-Top-Flop-Liste
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit UBS (+ 4,09 Prozent auf 32,57 CHF), SAP SE (+ 1,48 Prozent auf 213,25 EUR), Siemens (+ 1,41) Prozent auf 233,45 EUR), Novo Nordisk (+ 1,24 Prozent auf 309,60 DKK) und UniCredit (+ 0,72 Prozent auf 65,69 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen BP (-2,61 Prozent auf 4,53 GBP), BAT (-1,36 Prozent auf 42,83 GBP), HSBC (-1,15 Prozent auf 10,62 GBP), GSK (-1,15 Prozent auf 18,05 GBP) und National Grid (-0,70 Prozent auf 11,35 GBP) unter Druck.
Die teuersten STOXX 50-Unternehmen
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 25 162 518 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 373,415 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,42 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,70 Prozent bei der BNP Paribas-Aktie an.
