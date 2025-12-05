Logitech Aktie
Starker Wochentag in Zürich: SMI klettert zum Handelsende
Im SMI ging es im SIX-Handel schlussendlich um 0,31 Prozent aufwärts auf 12 933,63 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,475 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,130 Prozent auf 12 876,87 Punkte an der Kurstafel, nach 12 893,61 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SMI bei 12 961,10 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 12 866,86 Punkten.
So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 1,01 Prozent. Vor einem Monat, am 05.11.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 363,53 Punkten. Der SMI stand vor drei Monaten, am 05.09.2025, bei 12 370,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, erreichte der SMI einen Wert von 11 790,79 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 11,27 Prozent aufwärts. Bei 13 199,05 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief beträgt hingegen 10 699,66 Punkte.
Gewinner und Verlierer im SMI
Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell UBS (+ 4,09 Prozent auf 32,57 CHF), Alcon (+ 3,09 Prozent auf 65,40 CHF), Sika (+ 2,40 Prozent auf 160,25 CHF), Partners Group (+ 1,92 Prozent auf 956,80 CHF) und Sonova (+ 1,05 Prozent auf 202,30 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Swiss Re (-6,53 Prozent auf 129,45 CHF), Logitech (-1,27 Prozent auf 94,60 CHF), Lonza (-0,95 Prozent auf 543,20 CHF), Swisscom (-0,62 Prozent auf 557,50 CHF) und Nestlé (-0,57 Prozent auf 78,82 CHF) unter Druck.
SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 12 401 020 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 266,942 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,27 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,09 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
