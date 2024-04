Schwacher Handel in Zürich: SMI verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge

Der SMI tendierte im SIX-Handel letztendlich um 1,15 Prozent leichter bei 11 595,00 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,277 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,145 Prozent stärker bei 11 747,44 Punkten, nach 11 730,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 11 582,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 11 762,56 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, mit 11 493,92 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, stand der SMI bei 11 137,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, bewegte sich der SMI bei 11 106,24 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 3,80 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11 799,91 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Givaudan (+ 0,17 Prozent auf 4 023,00 CHF), UBS (-0,04 Prozent auf 27,73 CHF), Swiss Life (-0,25 Prozent auf 630,60 CHF), Logitech (-0,27 Prozent auf 80,54 CHF) und Swiss Re (-0,52 Prozent auf 115,35 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Swisscom (-5,33 Prozent auf 522,00 CHF), Partners Group (-2,76 Prozent auf 1 252,50 CHF), Sonova (-2,64 Prozent auf 254,20 CHF), Sika (-2,42 Prozent auf 262,10 CHF) und Geberit (-2,03 Prozent auf 522,20 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 4 995 773 Aktien gehandelt. Mit 257,495 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SMI-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,68 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at