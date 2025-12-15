Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
|SPI-Performance im Blick
|
15.12.2025 09:29:05
Pluszeichen in Zürich: Zum Handelsstart Gewinne im SPI
Am Montag tendiert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,29 Prozent fester bei 17 780,11 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,268 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,259 Prozent auf 17 774,99 Punkte an der Kurstafel, nach 17 729,15 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 780,11 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 17 774,00 Punkten.
So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Stand von 17 391,52 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 15.09.2025, den Wert von 16 887,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, notierte der SPI bei 15 581,70 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 14,57 Prozent. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 860,25 Punkten. 14 361,69 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
SPI-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell SHL Telemedicine (+ 8,26 Prozent auf 1,18 CHF), ASMALLWORLD (+ 7,69 Prozent auf 0,70 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,90 Prozent auf 0,15 CHF), Xlife Sciences (+ 3,21 Prozent auf 22,50 CHF) und Feintool International (+ 2,96 Prozent auf 10,45 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Evolva (-8,54 Prozent auf 0,75 CHF), Carlo Gavazzi (-4,91 Prozent auf 164,50 CHF), Kudelski (-4,69 Prozent auf 1,22 CHF), Curatis (-4,13 Prozent auf 11,60 CHF) und MCH (-4,11 Prozent auf 3,27 CHF).
Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SPI weist die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 600 000 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 278,025 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick
In diesem Jahr verzeichnet die MindMaze Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 10,90 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)mehr Analysen
