Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SPI-Performance im Blick 15.12.2025 09:29:05

Pluszeichen in Zürich: Zum Handelsstart Gewinne im SPI

Pluszeichen in Zürich: Zum Handelsstart Gewinne im SPI

Anleger in Zürich schicken den SPI aktuell erneut ins Plus.

Am Montag tendiert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,29 Prozent fester bei 17 780,11 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,268 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,259 Prozent auf 17 774,99 Punkte an der Kurstafel, nach 17 729,15 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 780,11 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 17 774,00 Punkten.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Stand von 17 391,52 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 15.09.2025, den Wert von 16 887,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, notierte der SPI bei 15 581,70 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 14,57 Prozent. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 860,25 Punkten. 14 361,69 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell SHL Telemedicine (+ 8,26 Prozent auf 1,18 CHF), ASMALLWORLD (+ 7,69 Prozent auf 0,70 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,90 Prozent auf 0,15 CHF), Xlife Sciences (+ 3,21 Prozent auf 22,50 CHF) und Feintool International (+ 2,96 Prozent auf 10,45 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Evolva (-8,54 Prozent auf 0,75 CHF), Carlo Gavazzi (-4,91 Prozent auf 164,50 CHF), Kudelski (-4,69 Prozent auf 1,22 CHF), Curatis (-4,13 Prozent auf 11,60 CHF) und MCH (-4,11 Prozent auf 3,27 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI weist die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 600 000 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 278,025 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die MindMaze Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 10,90 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividenden der SPI-Unternehmen
Zur Übersichtsseite
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu OC Oerlikon Corporation AGmehr Nachrichten

Analysen zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ASMALLWORLD AG 0,61 -1,61% ASMALLWORLD AG
Carlo Gavazzi Holding AG 173,00 -7,49% Carlo Gavazzi Holding AG
Curatis AG 12,00 -0,83% Curatis AG
Evolva Holding AG 0,79 1,28% Evolva Holding AG
Feintool International AG (N) (FIH) 10,75 1,42% Feintool International AG (N) (FIH)
HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) 1,52 9,39% HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
Kudelski S.A. (I) 1,28 -1,16% Kudelski S.A. (I)
Leclanche (Leclanché SA) 0,13 4,72% Leclanche (Leclanché SA)
MCH 3,44 -0,58% MCH
OC Oerlikon Corporation AG 3,42 1,91% OC Oerlikon Corporation AG
Relief Therapeutics Holding AG 2,91 0,00% Relief Therapeutics Holding AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 351,60 1,15% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,17 7,34% SHL Telemedicine
Xlife Sciences AG 22,00 0,92% Xlife Sciences AG

Indizes in diesem Artikel

SPI 17 870,18 0,80%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stärker -- DAX freundlich -- Asiens Börsen verlieren
Der heimische Aktienmarkt notiert im Plus, während der deutsche Aktienmarkt Gewinne verzeichnet. Asiens Börsen geben zum Wochenbeginn nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen