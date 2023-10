Schwacher Handel: MDAX präsentiert sich mittags leichter

Um 12:11 Uhr verliert der MDAX im XETRA-Handel 0,99 Prozent auf 24 195,59 Punkte. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 226,949 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,621 Prozent auf 24 285,57 Punkte an der Kurstafel, nach 24 437,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 24 285,57 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 065,00 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 3,15 Prozent abwärts. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 20.09.2023, den Stand von 27 184,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2023, wies der MDAX einen Wert von 28 231,01 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.10.2022, wies der MDAX 23 273,03 Punkte auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2023 ein Minus von 5,02 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 29 815,39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 065,00 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell HelloFresh (+ 2,83 Prozent auf 25,10 EUR), Stabilus SE (+ 2,08 Prozent auf 59,00 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,07 Prozent auf 105,85 EUR), Ströer SE (+ 1,17 Prozent auf 44,88 EUR) und Scout24 (+ 0,90 Prozent auf 60,48 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Dürr (-16,16 Prozent auf 19,82 EUR), SMA Solar (-15,63 Prozent auf 55,35 EUR), Gerresheimer (-4,40 Prozent auf 98,85 EUR), EVOTEC SE (-2,53 Prozent auf 16,93 EUR) und Talanx (-2,11 Prozent auf 58,10 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 2 130 853 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 15,442 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Im MDAX präsentiert die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,78 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der RTL-Aktie an.

