Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Der SDAX notierte am Donnerstag im Minus.

Letztendlich bewegte sich der SDAX im XETRA-Handel 1,68 Prozent tiefer bei 14 046,11 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 99,576 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,042 Prozent auf 14 292,42 Punkte an der Kurstafel, nach 14 286,47 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 14 335,48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 046,11 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der SDAX bereits um 0,962 Prozent. Vor einem Monat, am 01.07.2024, lag der SDAX noch bei 14 421,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2024, notierte der SDAX bei 14 297,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.08.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 624,01 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 1,63 Prozent aufwärts. Bei 15 337,24 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 13 230,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit BayWa (+ 11,85 Prozent auf 14,54 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 5,34 Prozent auf 19,34 EUR), AUTO1 (+ 3,59 Prozent auf 8,08 EUR), ATOSS Software (+ 0,73 Prozent auf 137,40 EUR) und GFT SE (+ 0,63 Prozent auf 23,90 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen DEUTZ (-8,63 Prozent auf 4,87 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-6,38 Prozent auf 1,06 EUR), Douglas (-5,66 Prozent auf 18,18 EUR), SÜSS MicroTec SE (-5,41 Prozent auf 59,50 EUR) und Salzgitter (-5,01 Prozent auf 15,73 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die DEUTZ-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 1 194 135 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 7,423 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Unter den SDAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Schaeffler-Aktie mit 5,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,80 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at