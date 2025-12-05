Medios Aktie
WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8
|SDAX im Blick
|
05.12.2025 09:29:02
SDAX aktuell: SDAX startet im Plus
Um 09:11 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,18 Prozent fester bei 16 847,43 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 82,947 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,170 Prozent auf 16 845,09 Punkte an der Kurstafel, nach 16 816,54 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 16 836,68 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 868,95 Punkten verzeichnete.
SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht gewann der SDAX bereits um 1,54 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, stand der SDAX bei 16 092,48 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, bei 16 528,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 934,14 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 21,32 Prozent zu Buche. Bei 18 206,72 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Punkten erreicht.
Tops und Flops im SDAX
Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Salzgitter (+ 5,16 Prozent auf 38,32 EUR), Verve Group (+ 1,90 Prozent auf 1,77 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 1,78 Prozent auf 85,80 EUR), Schaeffler (+ 1,75 Prozent auf 7,55 EUR) und SMA Solar (+ 1,71 Prozent auf 36,94 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil SCHOTT Pharma (-2,16 Prozent auf 18,08 EUR), Formycon (-2,14 Prozent auf 25,20 EUR), Amadeus Fire (-1,61 Prozent auf 42,90 EUR), Medios (-1,49 Prozent auf 14,50 EUR) und secunet Security Networks (-0,97 Prozent auf 183,00 EUR).
SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Schaeffler-Aktie. 133 453 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 6,628 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der SDAX-Titel
Unter den SDAX-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,05 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Mutaresmehr Nachrichten
|
05.12.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
05.12.25
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Mittag in Grün (finanzen.at)
|
05.12.25
|SDAX aktuell: SDAX startet im Plus (finanzen.at)
|
04.12.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.12.25
|SDAX aktuell: SDAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.12.25
|Börse Frankfurt: SDAX steigt mittags (finanzen.at)
|
04.12.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu secunet Security Networks AGmehr Analysen
|14.11.25
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.25
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.07.25
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|25.04.25
|secunet Security Networks Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.11.25
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.25
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.07.25
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|25.04.25
|secunet Security Networks Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.11.25
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.25
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.07.25
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|22.04.25
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|15.12.23
|secunet Security Networks Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|25.04.25
|secunet Security Networks Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.10.24
|secunet Security Networks Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel
|Amadeus Fire AG
|42,60
|-1,16%
|Formycon AG
|25,40
|-0,59%
|FRIEDRICH VORWERK
|84,10
|-1,18%
|HAMBORNER REIT
|4,53
|-0,66%
|Medios AG
|14,50
|-1,49%
|Mutares
|28,10
|0,54%
|Salzgitter
|37,64
|4,04%
|Schaeffler AG
|7,64
|4,09%
|SCHOTT Pharma
|16,94
|-4,83%
|secunet Security Networks AG
|183,80
|0,33%
|SMA Solar AG
|34,78
|-3,76%
|Stabilus SE
|20,70
|0,49%
|Verve Group
|1,70
|-1,11%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|16 905,70
|0,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.