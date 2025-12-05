SDAX aktuell: SDAX startet im Plus

Um 09:11 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,18 Prozent fester bei 16 847,43 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 82,947 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,170 Prozent auf 16 845,09 Punkte an der Kurstafel, nach 16 816,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 16 836,68 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 868,95 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der SDAX bereits um 1,54 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, stand der SDAX bei 16 092,48 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, bei 16 528,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 934,14 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 21,32 Prozent zu Buche. Bei 18 206,72 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Punkten erreicht.

Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Salzgitter (+ 5,16 Prozent auf 38,32 EUR), Verve Group (+ 1,90 Prozent auf 1,77 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 1,78 Prozent auf 85,80 EUR), Schaeffler (+ 1,75 Prozent auf 7,55 EUR) und SMA Solar (+ 1,71 Prozent auf 36,94 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil SCHOTT Pharma (-2,16 Prozent auf 18,08 EUR), Formycon (-2,14 Prozent auf 25,20 EUR), Amadeus Fire (-1,61 Prozent auf 42,90 EUR), Medios (-1,49 Prozent auf 14,50 EUR) und secunet Security Networks (-0,97 Prozent auf 183,00 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Schaeffler-Aktie. 133 453 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 6,628 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

Unter den SDAX-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,05 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.

