Medios Aktie

Medios für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SDAX im Blick 05.12.2025 09:29:02

SDAX aktuell: SDAX startet im Plus

SDAX aktuell: SDAX startet im Plus

Aktueller Marktbericht zum SDAX.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,18 Prozent fester bei 16 847,43 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 82,947 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,170 Prozent auf 16 845,09 Punkte an der Kurstafel, nach 16 816,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 16 836,68 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 868,95 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der SDAX bereits um 1,54 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, stand der SDAX bei 16 092,48 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, bei 16 528,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 934,14 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 21,32 Prozent zu Buche. Bei 18 206,72 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Punkten erreicht.

Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Salzgitter (+ 5,16 Prozent auf 38,32 EUR), Verve Group (+ 1,90 Prozent auf 1,77 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 1,78 Prozent auf 85,80 EUR), Schaeffler (+ 1,75 Prozent auf 7,55 EUR) und SMA Solar (+ 1,71 Prozent auf 36,94 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil SCHOTT Pharma (-2,16 Prozent auf 18,08 EUR), Formycon (-2,14 Prozent auf 25,20 EUR), Amadeus Fire (-1,61 Prozent auf 42,90 EUR), Medios (-1,49 Prozent auf 14,50 EUR) und secunet Security Networks (-0,97 Prozent auf 183,00 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Schaeffler-Aktie. 133 453 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 6,628 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

Unter den SDAX-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,05 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Mutaresmehr Nachrichten

Analysen zu secunet Security Networks AGmehr Analysen

14.11.25 secunet Security Networks Buy Warburg Research
14.11.25 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.25 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.07.25 secunet Security Networks Buy Warburg Research
25.04.25 secunet Security Networks Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amadeus Fire AG 42,60 -1,16% Amadeus Fire AG
Formycon AG 25,40 -0,59% Formycon AG
FRIEDRICH VORWERK 84,10 -1,18% FRIEDRICH VORWERK
HAMBORNER REIT 4,53 -0,66% HAMBORNER REIT
Medios AG 14,50 -1,49% Medios AG
Mutares 28,10 0,54% Mutares
Salzgitter 37,64 4,04% Salzgitter
Schaeffler AG 7,64 4,09% Schaeffler AG
SCHOTT Pharma 16,94 -4,83% SCHOTT Pharma
secunet Security Networks AG 183,80 0,33% secunet Security Networks AG
SMA Solar AG 34,78 -3,76% SMA Solar AG
Stabilus SE 20,70 0,49% Stabilus SE
Verve Group 1,70 -1,11% Verve Group

Indizes in diesem Artikel

SDAX 16 905,70 0,53%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

01:51 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
05.12.25 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
05.12.25 KW 49: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen