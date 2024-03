Schwacher Handel: SLI mittags in der Verlustzone

Der SLI verliert im SIX-Handel um 12:10 Uhr 0,61 Prozent auf 1 902,07 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,150 Prozent auf 1 910,78 Punkte an der Kurstafel, nach 1 913,66 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 901,55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 1 911,00 Einheiten.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, den Stand von 1 869,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 780,93 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, wies der SLI einen Stand von 1 680,34 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,86 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 936,63 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 742,94 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell ams (+ 2,06 Prozent auf 1,09 CHF), Logitech (+ 0,96 Prozent auf 82,20 CHF), Lindt (+ 0,37 Prozent auf 10 930,00 CHF), Swatch (I) (+ 0,30 Prozent auf 201,40 CHF) und UBS (+ 0,18 Prozent auf 28,02 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Sonova (-3,89 Prozent auf 252,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,64 Prozent auf 41,68 CHF), Givaudan (-1,75 Prozent auf 4 033,00 CHF), Straumann (-1,59 Prozent auf 139,70 CHF) und Swiss Life (-1,56 Prozent auf 630,80 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 360 413 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 254,279 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,33 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at