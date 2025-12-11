Minuszeichen in Zürich: So steht der SLI am Donnerstagmittag

Kaum verändert zeigt sich der SLI am Donnerstagmittag.

Am Donnerstag notiert der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,10 Prozent schwächer bei 2 089,70 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,209 Prozent auf 2 087,39 Punkte an der Kurstafel, nach 2 091,76 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 093,89 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 084,27 Einheiten.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der SLI bereits um 0,312 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.11.2025, bewegte sich der SLI bei 2 069,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, bewegte sich der SLI bei 2 021,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 936,66 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 8,75 Prozent zu Buche. Bei 2 146,62 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1 721,32 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Holcim (+ 2,30 Prozent auf 75,48 CHF), Julius Bär (+ 1,42 Prozent auf 60,02 CHF), Adecco SA (+ 0,95 Prozent auf 21,24 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,95 Prozent auf 170,80 CHF) und Straumann (+ 0,81 Prozent auf 92,58 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Givaudan (-7,23 Prozent auf 3 065,00 CHF), Lonza (-1,79 Prozent auf 528,20 CHF), SGS SA (-1,37 Prozent auf 86,42 CHF), Alcon (-0,97 Prozent auf 63,40 CHF) und Swiss Life (-0,97 Prozent auf 860,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 959 806 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 268,361 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,54 erwartet. Mit 5,19 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie an.

