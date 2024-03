Schwacher Handel: SMI verbucht zum Start Verluste

Das macht der SMI am Dienstag.

Um 09:11 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,10 Prozent leichter bei 11 466,84 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,268 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,062 Prozent auf 11 484,97 Punkte an der Kurstafel, nach 11 477,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 461,13 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 485,52 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Noch vor einem Monat, am 05.02.2024, stand der SMI bei 11 274,47 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 05.12.2023, bei 10 964,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, bewegte sich der SMI bei 11 190,09 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 2,66 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 11 529,24 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Novartis (+ 0,54 Prozent auf 90,67 CHF), Alcon (+ 0,47 Prozent auf 76,38 CHF), Logitech (+ 0,39 Prozent auf 76,94 CHF), Sika (+ 0,23 Prozent auf 257,70 CHF) und Swiss Re (+ 0,14 Prozent auf 106,80 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Richemont (-0,84 Prozent auf 141,20 CHF), UBS (-0,78 Prozent auf 25,30 CHF), Partners Group (-0,55 Prozent auf 1 258,00 CHF), Swisscom (-0,55 Prozent auf 503,60 CHF) und Holcim (-0,46 Prozent auf 73,88 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 216 889 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 252,127 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Unter den SMI-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

