Schwacher Handel: So steht der TecDAX aktuell

Mit dem TecDAX geht es am Donnerstag abwärts.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 2,10 Prozent leichter bei 3 192,58 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 478,312 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,191 Prozent leichter bei 3 254,96 Punkten, nach 3 261,19 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 190,33 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 260,67 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 4,55 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.12.2023, betrug der TecDAX-Kurs 3 186,00 Punkte. Vor drei Monaten, am 04.10.2023, wurde der TecDAX mit 2 983,30 Punkten gehandelt. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 04.01.2023, einen Stand von 2 996,66 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 2,10 Prozent auf 87,45 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,90 Prozent auf 22,49 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0,75 Prozent auf 28,35 EUR), SMA Solar (+ 0,54 Prozent auf 56,15 EUR) und PNE (+ 0,44 Prozent auf 13,56 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen EVOTEC SE (-19,89 Prozent auf 17,16 EUR), AIXTRON SE (-6,73 Prozent auf 33,11 EUR), Infineon (-4,90 Prozent auf 33,90 EUR), Sartorius vz (-4,02 Prozent auf 317,90 EUR) und TeamViewer (-3,22 Prozent auf 13,22 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 4 719 287 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 160,647 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Im TecDAX verzeichnet die United Internet-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at