Schwacher Handel: SPI beendet den Dienstagshandel im Minus

Der SPI ging nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 14 901,70 Punkten aus dem Dienstagshandel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,973 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,155 Prozent auf 14 899,85 Punkte an der Kurstafel, nach 14 922,98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 14 864,54 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 930,13 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, wies der SPI 14 839,12 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 27.11.2023, erreichte der SPI einen Wert von 14 191,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.02.2023, stand der SPI noch bei 14 451,26 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 2,28 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15 005,61 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Arbonia (+ 21,49 Prozent auf 12,04 CHF), Villars SA (+ 18,18 Prozent auf 715,00 CHF), IVF HARTMANN (+ 11,61 Prozent auf 125,00 CHF), ObsEva (+ 9,40 Prozent auf 0,06 CHF) und Schlatter Industries (+ 8,04 Prozent auf 24,20 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Meyer Burger (-7,17 Prozent auf 0,08 CHF), Peach Property Group (-5,74 Prozent auf 7,72 CHF), LEM (-4,49 Prozent auf 1 660,00 CHF), Spexis (-4,41 Prozent auf 0,16 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (-4,05 Prozent auf 10,90 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 16 619 365 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 261,442 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,05 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die mobilezone-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,04 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at