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03.11.2026 17:58:49
Schwacher Handel: TecDAX fällt schlussendlich
Zum Handelsende tendierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,52 Prozent schwächer bei 4 094,39 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 580,392 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,494 Prozent auf 4 095,40 Punkte an der Kurstafel, nach 4 115,74 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 4 037,09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 099,63 Punkten erreichte.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der TecDAX mit 4 081,92 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, notierte der TecDAX bei 3 952,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, notierte der TecDAX bei 3 630,48 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12,97 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
TecDAX-Tops und -Flops
Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit PVA TePla (+ 7,05 Prozent auf 31,60 EUR), SMA Solar (+ 4,42 Prozent auf 51,00 EUR), Nordex (+ 3,18 Prozent auf 38,96 EUR), AIXTRON SE (+ 1,88 Prozent auf 34,22 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,85 Prozent auf 2,86 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil TeamViewer (-26,83 Prozent auf 5,29 EUR), Nemetschek SE (-3,48 Prozent auf 73,45 EUR), ATOSS Software (-3,42 Prozent auf 90,50 EUR), IONOS (-3,06 Prozent auf 34,90 EUR) und OHB SE (-2,53 Prozent auf 211,50 EUR).
Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 6 500 398 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 238,500 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der TecDAX-Titel
2026 verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,73 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|31,43
|-2,78%
|ATOSS Software AG
|93,30
|1,08%
|Deutsche Telekom AG
|27,22
|2,14%
|EVOTEC SE
|2,93
|1,46%
|freenet AG
|23,36
|0,43%
|IONOS
|35,70
|-0,11%
|Nemetschek SE
|72,90
|-3,25%
|Nordex AG
|42,36
|2,77%
|OHB SE
|224,00
|1,36%
|PVA TePla AG
|29,90
|-0,80%
|SAP SE
|215,65
|0,77%
|SMA Solar AG
|54,55
|0,00%
|TeamViewer
|5,32
|-1,48%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|27,36
|-0,44%
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